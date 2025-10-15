28 Negara Sudah Kantongi Tiket Piala Dunia 2026, Inggris jadi Wakil Eropa Pertama

jateng.jpnn.com - Sebanyak 28 negara kini sudah memastikan tempat di putaran final Piala Dunia 2026, setelah rampungnya agenda FIFA Match Day Oktober 2025.

Gelombang kepastian datang dari berbagai benua, dengan 10 negara yang baru saja sukses mengunci tiket menuju ajang paling bergengsi di dunia sepak bola itu.

Menurut catatan resmi FIFA, sepuluh negara yang baru saja sukses menembus Piala Dunia 2026 adalah Mesir, Aljazair, Ghana, Tanjung Verde, Afrika Selatan, Pantai Gading, Senegal, Arab Saudi, Qatar, dan Inggris.

Baca Juga: Cedera Panjang Daisuke Sakai Jadi Pekerjaan Rumah Berat untuk PSM Makassar

Dari zona Afrika (CAF), tujuh negara, termasuk Tanjung Verde yang mencetak sejarah debut, berhasil melangkah setelah memuncaki klasemen grup masing-masing di babak kualifikasi.

Sementara dari zona Asia (AFC), Arab Saudi dan Qatar menambah daftar wakil Asia yang melaju setelah menempati posisi puncak di grup kualifikasi keempat.

Dari Benua Biru, Inggris menjadi negara pertama dari Eropa yang memastikan diri tembus ke Piala Dunia 2026. The Three Lions menguasai Grup K Kualifikasi Eropa dengan koleksi 18 poin dari enam pertandingan, angka yang tak mungkin dikejar pesaing lain.

Baca Juga: Persis Solo Tak Pernah Menang atas Malut United

Dengan demikian, total sudah ada 28 negara yang mengamankan tiket ke turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada Juni–Juli tahun depan.

Sebelumnya, 18 negara sudah lebih dulu memastikan tiket, termasuk tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, serta raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Iran.