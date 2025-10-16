PSM Makassar Krisis Penyerang, Abu Kamara Diharapkan Cepat Pulih

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - Striker PSM Makassar Abu Kamara masih belum bisa bergabung latihan bersama tim akibat cedera yang belum pulih.

Caretaker Pelatih Kepala PSM Ahmad Amiruddin, membenarkan bahwa penyerang asal Liberia itu masih menjalani pemulihan setelah mengalami cedera saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-6 BRI Super League 2025/26 di Stadion BJ Habibie, Parepare.

“Kamara masih dalam pemantauan tim medis. Saya harap dia bisa segera pulih dan kembali berlatih bersama rekan-rekannya,” ujar Amiruddin kepada wartawan, Rabu (15/10).

Cedera Kamara membuat lini depan Pasukan Ramang sedikit pincang. Pemain yang menjadi tumpuan serangan itu sejauh ini sudah mencetak dua gol dari empat pertandingan bersama Lucas Serafim. Keduanya menjadi top skor sementara PSM musim ini.

Absennya Kamara tentu jadi kerugian besar bagi PSM yang akan menghadapi laga berat melawan Arema FC akhir pekan ini. Selain Kamara, dua pemain lain juga masih menepi, yakni gelandang Daisuke Sakai dan bek kanan Mufli Hidayat.

“Beberapa pemain masih cedera, ada juga yang sedang dipanggil timnas. Mudah-mudahan besok sudah bisa kembali semua supaya kami bisa latihan dengan skuat lengkap,” lanjut Amiruddin.

Dengan kondisi skuad yang belum ideal, Amiruddin kini fokus menjaga kebugaran pemain yang ada agar persiapan tim tidak terganggu.

“Yang penting tetap fokus dan jaga kondisi. Lawan Arema tentu tidak mudah,” tegasnya. (jpnn)