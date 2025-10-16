Cleylton Santos Janji Persis Solo Bangkit, Fokus Perkuat Pertahanan Menjelang Hadapi Malut United

jateng.jpnn.com, SOLO - Pemain belakang Persis Solo Cleylton Santos menegaskan tekadnya untuk memperkuat lini pertahanan timnya saat menjamu Malut United FC pada pekan ke-9 BRI Super League 2025/2026, di Stadion Manahan Solo, Senin (20/10).

Bek asal Brasil itu terus memaksimalkan program latihan selama jeda kompetisi. Dia menegaskan masa istirahat antarpekan bukan waktu untuk bersantai, tetapi kesempatan memperbaiki semua kekurangan yang muncul di laga-laga sebelumnya.

“Kami punya jeda setelah pertandingan terakhir di kandang. Jadi itulah saat kami berlatih sangat keras untuk persiapan melawan Malut. Kami harus punya sesuatu untuk pertandingan selanjutnya. Dan pertama kami harus menang, apalagi bermain di rumah sendiri dengan dukungan suporter,” ujar Cleylton, Kamis (16/10).

Pemilik nomor punggung 19 itu memastikan sektor pertahanan Persis akan tampil lebih solid di laga kontra Laskar Kie Raha. Dia mengaku tim telah melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap beberapa gol yang bersarang di laga-laga sebelumnya.

“Untuk seorang pemain bertahan, waktunya menghentikan lawan mencetak gol. Itu akan bagus untuk tim dan juga bagi saya sendiri,” tegasnya.

Menurut Cleylton, seluruh pemain kini punya tekad sama: memperkuat barisan belakang agar tim tak mudah kebobolan dan punya peluang lebih besar meraih kemenangan di kandang.

“Satu hal yang pasti, kami akan terus berimprovisasi untuk memperkuat garis pertahanan agar lawan tidak bisa mencetak gol. Dengan begitu, kita bisa punya peluang menang,” tambahnya.

Persis Solo saat ini sedang berusaha bangkit dari tren negatif. Setelah menang 2-1 atas Madura United FC di laga perdana musim ini, Laskar Sambernyawa gagal meraih kemenangan dalam enam pertandingan berikutnya, dua kali imbang dan empat kali kalah.