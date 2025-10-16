Patrick Kluivert Resmi Dipecat PSSI

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert lebih cepat dari jadwal.

Keputusan itu disampaikan lewat laman resmi PSSI, Kamis (16/10), setelah adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak.

“Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan para pihak di tim kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerja sama berdurasi dua tahun,” tulis pernyataan resmi PSSI di laman resmi pssi.org.

Federasi yang dipimpin Erick Thohir itu menyebutkan keputusan ini bersifat mutual termination atau kesepakatan bersama, tanpa adanya konflik internal maupun persoalan hukum kontrak.

“PSSI menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh anggota tim kepelatihan selama masa tugasnya,” lanjut pernyataan itu.

Dengan berakhirnya kerja sama tersebut, tim pelatih yang sebelumnya menukangi skuad Garuda resmi tidak lagi menangani Timnas Indonesia senior, U-23, maupun U-20.

Langkah ini menandai fase baru dalam strategi pembinaan tim nasional. PSSI berjanji akan segera menyiapkan langkah lanjutan untuk menjaga kontinuitas program dan performa tim di berbagai ajang internasional.

“Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan dan pengembangan sepakbola nasional,” tutup PSSI dalam keterangan resminya. (Jpnn)