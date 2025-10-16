Genap Berusia 31 Tahun, Penyerang Persib Bandung Ini Janji Lebih Tajam, Siap jadi Mesin Gol

JPNN.com

Kamis, 16 Oktober 2025 – 15:22 WIB
Penyerang Persib Bandung Uilliam Barros punya harapan setelah memasuki usia ke-31 tahun. Foto: diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Penyerang Persib Bandung Uilliam Barros punya harapan setelah memasuki usia ke-31 tahun. Dia bertekad untuk lebih tajam di depan gawang lawan.

Pemain asal Brasil itu berulang tahun pada 11 Oktober, dan kini bersiap membawa semangat barunya saat Persib menantang PSBS Biak, Jumat (17/10), di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

“Saya sangat bahagia karena di umur sekarang saya bersama keluarga besar Persib. Saya harap bisa terus memberikan kebahagiaan untuk para suporter,” ujar Barros, Kamis (16/10).

Barros tampil cukup menjanjikan di musim 2025/26 ini. Dari sembilan laga di BRI Super League, AFC Champions League Two, hingga play-off, dia sudah mencetak enam gol. Namun bagi Barros, angka itu belum cukup.

“Saya sangat bahagia saat ini, tetapi saya ingin terus bekerja lebih keras lagi agar bisa lebih baik ke depannya. Perjalanan mempertahankan gelar juara masih panjang,” ucapnya.

Musim lalu, Barros sempat merumput di Liga Kuwait, dan pengalamannya di luar negeri membuatnya semakin matang. Kini, dia ingin menunjukkan taringnya penuh bersama Persib di kompetisi tertinggi Indonesia.

Bagi Barros, dukungan Bobotoh adalah bahan bakar utama di setiap langkahnya. Dia sadar, ekspektasi tinggi selalu mengiringi pemain berlabel asing di Persib, apalagi setelah musim lalu klub kebanggaan Jawa Barat itu menutup musim dengan gelar juara.

“Saya bermain untuk mereka. Setiap gol yang saya cetak, itu untuk Bobotoh. Mereka selalu di belakang kami,” kata Barros. (jpnn)

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

