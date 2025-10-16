Jadwal Pegadaian Championship Pekan ke-6: Saatnya PSIS & Sriwijaya FC Berburu Kemenangan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kompetisi Pegadaian Championship 2025/26 memasuki pekan ke-6. Sepanjang Jumat hingga Minggu (17–19 Oktober 2025), sebanyak 10 pertandingan siap menghibur para pencinta sepak bola Tanah Air.

Sejumlah laga menarik akan tersaji, mulai dari duel tim papan bawah hingga pertemuan klub yang tengah on fire di awal musim.

Rangkaian pekan ke-6 dibuka dengan laga Sriwijaya FC vs Persekat Tegal di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang (15.30 WIB). Keduanya sama-sama berada di dasar klasemen sementara Grup Barat dan butuh kemenangan pertama musim ini.

Sriwijaya FC, yang kini menjadi juru kunci, belum sekalipun merasakan tiga poin dari lima laga. Bahkan, Laskar Wong Kito selalu kalah dalam tiga pertandingan terakhirnya.

Di waktu bersamaan, Persiku Kudus akan menjamu Persipal FC di Stadion Wergu Wetan, Kudus. Ini menjadi momen kebangkitan bagi Macan Muria setelah menelan empat kekalahan beruntun.

Sementara malam harinya, Kendal Tornado FC bakal menjajal kekuatan Deltras FC di Stadion Jatidiri, Semarang (19.00 WIB).

Empat pertandingan digelar pada Sabtu (18/10). Tiga laga serentak pada pukul 15.30 WIB bakal jadi sorotan.

Di Pekanbaru, PSPS akan menjamu Sumsel United di Stadion Kaharuddin Nasution. Laga ini jadi momen penting bagi pelatih anyar rasa lama, Aji Santoso, yang kembali menukangi PSPS dengan ambisi mengangkat performa tim.