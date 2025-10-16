Sejumlah Klub & Pemain Pegadaian Championship Terkena Sanksi Berat, Ada yang Dilarang Tampil 8 Laga

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan sejumlah sanksi tegas kepada pemain, klub, dan panitia pelaksana pertandingan di ajang Pegadaian Championship 2025/2026.

Sidang yang digelar pada 9 Oktober 2025 itu menghasilkan sederet keputusan, mulai dari larangan bermain hingga denda puluhan juta rupiah.

Kasus terberat datang dari pertandingan Persikad melawan PSPS Pekanbaru pada 4 Oktober 2025. Bek PSPS Jeferson De Sousa Ferreira dijatuhi tambahan larangan bermain sebanyak delapan pertandingan serta denda Rp25 juta.

Hukuman itu diberikan lantaran Jeferson melakukan pelanggaran serius dengan menyikut pemain lawan secara membahayakan hingga diganjar kartu merah langsung.

Tak hanya Jeferson, rekan setimnya Muhammad Andy Harjito juga menerima sanksi. Dia dilarang tampil dalam empat pertandingan dan dikenai denda Rp25 juta karena bertindak tidak sportif dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada perangkat pertandingan di lorong menuju ruang ganti.

Dari laga lain, PSMS Medan juga tak luput dari hukuman. Klub berjulukan Ayam Kinantan itu dijatuhi denda Rp15 juta akibat ulah suporternya bernyanyi bernada provokatif dan menghina saat menghadapi Sriwijaya FC pada 4 Oktober.

Sementara itu, pemain Adhyaksa FC Banten Razan Syifa Nur Akbar dikenai tambahan larangan satu pertandingan dan denda Rp5 juta setelah mendapatkan kartu merah langsung karena menghalangi peluang gol lawan dalam laga melawan Persekat Tegal (5 Oktober).

Sorotan juga tertuju pada Persiku Kudus. Klub asal Jawa Tengah itu dua kali menerima hukuman. Pertama, karena suporternya hadir di pertandingan tandang melawan Deltras FC, Persiku didenda Rp12,5 juta. Kedua, tim Persiku juga harus membayar denda serupa karena pemainnya tidak hadir dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan (Post Match Press Conference).