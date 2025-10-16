PSSI Pecat Patrick Kluivert Cs, Erick Thohir Janji Evaluasi Total Timnas Indonesia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan pelatih kepala Patrick Kluivert setelah kegagalan timnas Indonesia tembus ke Piala Dunia 2026.

Pelatih asal Belanda itu hanya bertahan kurang dari setahun sejak ditunjuk pada Januari 2025.

“Terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach Patrick Kluivert dan tim kepelatihan selama hampir 12 bulan untuk PSSI dan Timnas Indonesia,” kata Erick dalam unggahan di akun Instagram resminya, Kamis (16/10).

Erick menjelaskan pemutusan kontrak dilakukan melalui mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dalam kontrak awalnya, Kluivert dikontrak selama dua tahun untuk menangani skuad Garuda.

“Dengan penuh rasa hormat, PSSI dan Coach Patrick serta tim kepelatihan sepakat mengakhiri kerja sama ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan Timnas Indonesia dan berjuang bersama untuk Merah Putih,” ujar Erick.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI itu turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain, ofisial, dan suporter yang telah memberikan dukungan penuh selama perjalanan panjang kualifikasi.

Indonesia memulai langkahnya di babak kualifikasi dengan penuh semangat. Tim Garuda menang telak 6-0 atas Brunei Darussalam pada Oktober 2023, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah berhasil menembus Ronde Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Namun, perjuangan itu terhenti seusai kekalahan tipis 0-1 dari Irak, yang sekaligus mengakhiri asa Indonesia tampil di ajang terbesar sepak bola dunia tersebut.