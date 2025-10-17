Gara-gara Suporter & Pemainnya, Persiku Kudus Kena Dua Sanksi Sekaligus dari Komdis PSSI

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan dua sanksi sekaligus kepada Persiku Kudus setelah laga melawan Deltras FC dalam ajang Pegadaian Championship 2025/2026, Minggu (5/10).

Hukuman diberikan karena pelanggaran yang dilakukan suporter dan Persiku dalam pertandingan yang digelar di Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam hasil sidang Komdis PSSI yang dirilis Kamis (16/10), disebutkan suporter Persiku Kudus hadir di stadion meski berstatus sebagai pendukung tim tamu.

Sesuai regulasi kompetisi, suporter tim tamu dilarang hadir di pertandingan tandang demi menjaga keamanan dan ketertiban.

Akibat pelanggaran itu, Persiku dijatuhi denda sebesar Rp12,5 juta.

Tak berhenti di situ, tim berjuluk Macan Muria juga mendapat sanksi tambahan karena pemainnya tidak hadir dalam sesi Post Match Press Conference seusai laga.

Atas pelanggaran kedua tersebut, Persiku kembali didenda Rp12,5 juta, sehingga total sanksi yang harus dibayar klub mencapai Rp25 juta.

Keputusan itu merupakan bagian dari hasil sidang Komdis PSSI yang digelar pada 9 Oktober 2025 dan mencakup sejumlah pelanggaran dari berbagai klub di Pegadaian Championship. (jpnn)