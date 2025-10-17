Patrick Kluivert Kecewa Seusai Dipecat PSSI

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kebersamaan Patrick Kluivert dengan Timnas Indonesia resmi berakhir. PSSI mengumumkan pemutusan kontrak pelatih asal Belanda itu melalui mekanisme mutual termination alias kesepakatan bersama, Kamis (17/10).

Kluivert baru menandatangani kontrak berdurasi dua tahun pada Januari 2025. Namun, perjalanan itu harus terhenti hanya dalam waktu sembilan bulan setelah Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026.

“Meskipun saya sangat kecewa dan menyesal karena tidak lolos ke Piala Dunia, saya akan selalu bangga dengan apa yang telah kita bangun bersama,” tulis Kluivert lewat akun Instagram pribadinya, Kamis malam.

Selama memimpin tim Garuda, eks bintang Barcelona dan timnas Belanda itu mencatatkan 3 kemenangan, 1 hasil seri, dan 4 kekalahan dari delapan laga. Berdasarkan data Transfermarkt, Kluivert menghasilkan rata-rata 1,25 poin per pertandingan selama menakhodai Indonesia.

Namun dua kekalahan di babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat Grup B menjadi penentu nasibnya. Indonesia tumbang 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak, membuat Garuda terdampar di dasar klasemen grup.

Meski kecewa, Kluivert tetap menutup masa kerjanya dengan elegan. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya.

“Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar, para pemain, staf saya, dan Bapak Erick Thohir atas perjalanan yang tak terlupakan ini. Terima kasih,” tulis pelatih berusia 49 tahun itu.

Keputusan ini tak hanya menyudahi kontrak Kluivert, tetapi juga seluruh jajaran kepelatihan asal Belanda yang menyertainya. PSSI memastikan bahwa Alex Pastoor dan Denny Landzaat (asisten pelatih tim senior), Gerald Vanenburg (timnas U-23), serta Frank van Kempen (timnas U-20) juga ikut dilepas.