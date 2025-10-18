Ansyari Lubis Minta Pemain PSS Sleman Tak Jemawa Saat Hadapi PSIS Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Duel panas antara PSIS Semarang kontra PSS Sleman di pekan keenam Pegadaian Championship 2025/26 bakal tersaji akhir pekan ini.

Laga tersebut akan digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Minggu (19/10) malam, dan diprediksi berlangsung sengit lantaran kedua tim sama-sama sedang dalam tren positif.

Menjelang laga itu, skuad Super Elang Jawa terus menggeber latihan di Sleman sebelum bertolak ke Semarang.

Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis menegaskan pentingnya menjaga fokus dan motivasi agar tim tampil maksimal di laga tandang tersebut.

“Ketika sudah persiapan lalu muncul rasa meremehkan lawan, itu hal yang sangat tidak bagus. Semua pemain harus berpikir ini pertandingan penting dan punya tekad ambil poin kemenangan,” tegas Ansyari di Sleman, Jumat (17/10).

Eks pemain timnas Indonesia itu mengatakan para pemainnya menunjukkan semangat tinggi selama latihan.

Menurutnya, PSS sudah berada di tahap akhir persiapan, dan aspek mental menjadi perhatian utama menjelang bentrok dengan Laskar Mahesa Jenar.

“Puji syukur, persiapan berjalan bagus. Semua pemain punya tekad sama walaupun bermain tandang. Motivasi dan tekad kuat untuk menang terus terjaga,” ujar Ansyari.