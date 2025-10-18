PSM Makassar Butuh Kemenangan, tetapi Arema FC Jago Tandang

jateng.jpnn.com, PAREPARE - PSM Makassar bersiap menghadapi laga berat dengan menjamu Arema FC pada pekan ke-9 BRI Super League 2025/26 di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (19/10) sore.

Caretaker Pelatih Kepala PSM Ahmad Amiruddin menegaskan skuatnya membidik hasil terbaik, yakni kemenangan di kandang sendiri.

“Latihan hari ini sudah ke skenario melawan Arema. Target kami tampil maksimal dulu. Karena kalau bicara target, semua pasti ingin yang terbaik,” kata Amiruddin, Sabtu (18/10).

Mantan striker PSM itu menyebut persiapan timnya berjalan lancar. Fokus utama latihan diarahkan pada penerapan skema menyerang dan antisipasi lini belakang agar tampil konsisten selama 90 menit.

Namun, Amiruddin tak mau timnya terlena dengan status tuan rumah. Arema FC justru dinilai sebagai tim berbahaya di laga tandang.

“Arema memang empat pertandingan belum menang, tapi itu bukan gambaran pertandingan nanti,” tegasnya.

“Yang kami perhatikan, mereka tidak pernah kalah di laga away. Jadi jangan lihat belum menang, tetapi lihat bagaimana hasilnya di tandang, selalu dapat poin,” lanjutnya.

Amiruddin pun menilai Singo Edan memiliki karakter tim yang solid dan sulit dikalahkan jika tampil disiplin. Karena itu, dia meminta para pemain PSM tampil fokus sejak menit pertama.