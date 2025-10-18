Hadapi Bali United, Persijap Jepara Siap Bikin Kejutan

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara bertekad mengakhiri tren negatif saat menjamu Bali United FC pada laga pekan ke-9 BRI Super League 2025/26. Duel bergengsi ini bakal digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam.

Laskar Kalinyamat datang ke laga ini dengan semangat membara. Dua kekalahan beruntun di kandang, 1-2 dari Persita Tangerang dan 0-2 dari Persik Kediri, menjadi cambuk untuk bangkit di depan publik sendiri.

Pelatih kepala Persijap Mario Lemos menegaskan seluruh tim telah melakukan evaluasi menyeluruh dan siap tampil habis-habisan demi kemenangan.

“Dari pertandingan terakhir kami, ada beberapa pemain yang kembali, yaitu Alexis Gomez dan Carlos Franca. Kami harus bertahan lebih baik dan menciptakan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami juga sudah menyiapkan skema serangan baru, semoga bisa mengejutkan Bali United,” kata Lemos.

Pelatih asal Portugal itu juga memuji semangat juang para pemain mudanya yang dinilai siap memberikan warna baru bagi tim.

“Kami punya banyak pemain muda seperti Rahmat Hidayat, Adzikry Fadillah, Dicky Kurniawan, Indra Arya, Rendi Saepul, Restu Akbar, dan Firman Ramadhan. Mereka semua bekerja keras dan siap bermain,” ujarnya.

Lemos tak menutup bahwa laga kontra Bali United bakal jadi ujian berat bagi timnya, baik secara mental maupun teknis.

“Ini ujian bagi kami. Dua laga terakhir memang belum bagus, jadi sangat penting untuk bangkit. Satu-satunya cara melakukannya adalah dengan meraih tiga poin,” tegasnya.