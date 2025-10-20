Peter de Roo Yakin Persis Solo Menang Lawan Malut United, tetapi...

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Malut United FC di Stadion Manahan, Solo, Senin (20/10) malam, dalam lanjutan pekan ke-9 BRI Super League 2025/26.

Laskar Sambernyawa memastikan tampil fight demi menebus rentetan hasil buruk di enam laga terakhir.

Jeda kompetisi selama tiga pekan benar-benar dimanfaatkan tim asuhan pelatih Peter de Roo untuk berbenah. Persis Solo memang tengah terseok-seok di papan bawah klasemen.

Sejak menang 2-1 atas Madura United di laga pembuka, mereka tak pernah lagi mencicipi kemenangan dengan hasil dua kali imbang dan empat kali kalah jadi catatan pahit.

Kini, Persis Solo tak mau kembali terpeleset di depan pendukungnya sendiri.

“Saya rasa para pemain saat ini secara mental sudah lebih segar dan dalam kondisi jauh lebih baik setelah break kemarin,” ujar Peter de Roo, Sabtu (18/10).

Baca Juga: Persis Solo Tak Pernah Menang atas Malut United

“Sekarang ada sesuatu yang lebih segar, para pemain lebih bersemangat,” lanjutnya.

Menurut pelatih asal Belanda itu, jeda panjang membuat persiapan tim lebih matang, baik dari segi fisik maupun taktik.

Program latihan kebugaran dan analisis permainan lawan sudah dilakukan secara intensif.