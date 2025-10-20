Lawan Malut United, Persis Solo Haus Kemenangan, Xandro Schenk Percaya Diri

jateng.jpnn.com, SOLO - Bek asing Persis Solo Xandro Schenk percaya diri menjelang laga pekan ke-9 BRI Super League 2025/26 menghadapi Malut United FC.

Laskar Sambernyawa akan menjamu Laskar Kie Raha di Stadion Manahan, Solo, Senin (20/10) malam.

Pemain asal Belanda itu memastikan seluruh skuad Persis dalam kondisi siap tempur. Menurutnya, pelatih Peter de Roo sudah menyiapkan tim dengan sangat matang untuk duel penting ini.

“Saya rasa pelatih sudah banyak menyampaikan, dan kami sudah analisis lawan. Termasuk juga memperbaiki kekurangan tim,” ujar Schenk, Minggu (19/10).

Tak hanya itu, tim juga memanfaatkan jeda kompetisi untuk menganalisis permainan Malut United lewat video. “Kami melihat bagaimana mereka bermain dan berharap bisa menjalankan taktik sesuai keinginan pelatih,” tambahnya.

Schenk sendiri menjadi salah satu pemain paling konsisten di kubu Persis musim ini. Dari tujuh laga awal, bek berpostur 187 cm itu selalu turun sebagai starter dan tampil penuh 90 menit di tiap pertandingan, total sudah 630 menit dia membela Laskar Sambernyawa.

Meski demikian, Schenk sadar laga kontra Malut United tak akan mudah. Persis Solo masih mencari kemenangan setelah enam pertandingan tanpa hasil maksimal dengan dua imbang dan empat kalah.

“Kami tahu ini tidak akan mudah, tetapi kami siap berjuang di depan suporter sendiri,” tegasnya.