Virgil van Dijk Ungkap Biang Kerok Kekalahan Liverpool dari MU

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Kapten Liverpool Virgil van Dijk tidak mencari kambing hitam atas kekalahan timnya dari Manchester United (MU) di laga lanjutan Liga Inggris 2025/2026.

Bek jangkung asal Belanda itu justru mengaku bahwa Liverpool kalah karena kecerobohan sendiri.

“Saya pikir kami tidak dapat mengendalikan pertandingan dengan cara terbaik,” ujar Van Dijk, dikutip dari laman resmi Liverpool, Senin (20/10).

Menurutnya, MU menang bukan karena bermain menekan, tetapi karena lebih sabar. Van Dijk menyebut para pemain Liverpool justru terburu-buru saat menguasai bola.

“Kami membuat beberapa keputusan yang keliru, padahal MU tidak memberi tekanan tinggi. Mereka membiarkan kami menguasai bola, tetapi kami tidak tenang,” katanya.

Kecerobohan itu, lanjut Van Dijk, terlihat jelas saat Harry Maguire mencetak gol kedua MU pada menit ke-84. Gol sundulan bek Inggris itu memastikan kemenangan 2-1 untuk Setan Merah di Stadion Anfield.

“Kami sudah berusaha menang. Tapi ketika kemasukan gol seperti itu, rasanya sangat mengecewakan,” ucap Van Dijk.

Menariknya, Van Dijk juga mengakui kesalahannya sendiri dalam proses gol pertama MU di menit ke-2.