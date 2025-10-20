PSIS Semarang Makin Terpuruk, PSS Sleman Sempurna

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSS Sleman benar-benar menggila di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (19/10) malam WIB. Super Elang Jawa mencabik-cabik pertahanan PSIS Semarang dengan skor telak 5-0 pada laga pekan keenam Pegadaian Championship 2025/26.

Tim asuhan pelatih Seto Nurdiantoro itu bahkan hanya butuh lima menit untuk membuka pesta gol lewat aksi Gustavo Tocantins.

Sembilan menit berselang, giliran Frederic Injai yang menambah penderitaan tuan rumah.

PSIS tak sempat bernapas. Menit ke-39, kerja sama dua pemain asing PSS kembali berbuah manis, Injai memberi umpan matang untuk Tocantins yang menutup babak pertama dengan skor 3-0 bagi tim tamu.

Memasuki babak kedua, PSS semakin menjadi. Injai mencatat brace pada menit ke-59, sebelum Terens Puhiri menutup pesta lima gol lewat finishing apik hasil umpan Kim Jeffrey Kurniawan di menit ke-79.

Hasil ini membuat PSS Sleman mantap di puncak klasemen Grup 2 dengan koleksi 18 poin sempurna dari enam laga. Sebaliknya, PSIS Semarang kian terpuruk di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi satu poin dari enam pertandingan.

Berikut hal-hal menarik dalam laga tersebut:

Tak Terkalahkan, Super Elang Terbang Tinggi

Kemenangan di Semarang menegaskan PSS sebagai tim paling konsisten di Grup 2. Mereka kini menjadi satu-satunya tim yang belum tersentuh kekalahan musim ini.