JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Kekecewaan Carlos Franca & Mario Lemos Seusai Persijap Jepara Dikalahkan Bali United

Kekecewaan Carlos Franca & Mario Lemos Seusai Persijap Jepara Dikalahkan Bali United

Senin, 20 Oktober 2025 – 15:30 WIB
Kekecewaan Carlos Franca & Mario Lemos Seusai Persijap Jepara Dikalahkan Bali United - JPNN.com Jateng
Skuad Persijap Jepara. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, JEPARA - Raut kecewa terpancar di wajah para pemain Persijap Jepara seusai takluk dari Bali United dengan skor 1-2 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (19/10) malam.

Laga pekan ke-8 Super League 2025/2026 itu kembali menunjukkan betapa tipisnya jarak antara kemenangan dan kehilangan poin bagi Laskar Kalinyamat.

Dua gol tim tamu dicetak Kadek Agung pada menit 45+1 dan Jordy Bruijn menit 86, sementara gol semata wayang Persijap dicetak Carlos Franca di menit 85, hanya sesaat sebelum gawang mereka kembali jebol.

Baca Juga:

Meski berhasil mencatatkan namanya di papan skor, Franca menegaskan gol itu tak punya makna apa pun jika timnya kalah.

“Kecewa itu pasti. Namun, gol saya tidak penting kalau tim kalah. Dalam sepak bola, yang utama itu kemenangan,” ujar striker asal Brasil itu.

Franca juga menyinggung filosofi bermain timnya yang tidak bisa diukur hanya dari hasil akhir.

Baca Juga:

“Bukan berarti saat kami kalah, kami salah. Dan bukan berarti saat kami menang, kami pasti benar,” katanya.

Persijap sejatinya berpeluang membawa pulang setidaknya satu poin. Namun asa itu sirna setelah Alexis Gomes gagal menuntaskan tendangan penalti.

Raut kecewa terpancar di wajah para pemain Persijap Jepara seusai takluk dari Bali United dengan skor 1-2 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (19/10) malam.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persijap jepara persijap persijap vs bali united bali united carlos franca mario lemos bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU