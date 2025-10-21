Akbar Tanjung Berjanji Akan Bawa PSM Makassar Bangkit

jateng.jpnn.com, PAREPARE - PSM Makassar menelan pil pahit di kandang sendiri setelah takluk 1-2 dari Arema FC pada laga pekan ke-9 BRI Super League 2025/26 di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (19/10).

Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi tim berjuluk Juku Eja sepanjang musim.

Kapten PSM Akbar Tanjung menyampaikan permohonan maaf kepada para suporter yang datang langsung ke stadion.

“Saya mewakili pemain, meminta maaf kepada suporter yang datang. Hasil ini bukan yang kami inginkan,” ujarnya dilansir dari laman ileague.id, Selasa (21/10)

Menurutnya, kekecewaan itu bukan hanya milik suporter. “Kami semua kecewa. Sejak awal kami menargetkan kemenangan, tetapi sepak bola tidak selalu berjalan sesuai harapan,” lanjutnya.

PSM sebenarnya sudah menyiapkan laga ini untuk mendulang poin penuh sebelum menghadapi laga berat kontra Persik Kediri di pekan ke-10.

“Kami akan berbenah dan memperbaiki apa yang kurang. Kami akan mempersiapkan diri lebih baik untuk pertandingan berikutnya,” janji Akbar. (jpnn)