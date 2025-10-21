JPNN.com

Persib Bandung Beruntung Miliki 'Sang Profesor', Bojan Hodak Tersenyum Lebar

Selasa, 21 Oktober 2025 – 10:30 WIB
Pemain Persib Bandung Thom Haye. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Bintang Persib Bandung Thom Haye menunjukkan kelasnya. Pemain yang dijuluki profesor itu tampil memukau saat membawa Persib membungkam PSBS Biak dengan skor telak 3-0 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10).

Pelatih Persib Bojan Hodak tak menutup kagum. Dia menyebut Persib sangat beruntung bisa mendatangkan pemain sekelas Thom.

“Thom pemain bagus, tak ada yang meragukan itu. Di awal sempat kelelahan, tetapi kini setiap pertandingan dia makin membaik. Ini bagus untuk kami, juga bagus untuk tim nasional,” ujar Hodak selepas laga.

Eks pemain Eredivisie Belanda itu memang belum seratus persen bugar. Namun, sentuhan magis dan visi bermainnya sudah membuat lini tengah Maung Bandung hidup.

Menurut Hodak, kehadiran Thom Haye bukan cuma mengangkat kualitas Persib, tetapi juga menaikkan level liga secara keseluruhan.

“Thom bagus untuk liga. Pemain lain jadi bisa belajar posisi dan membaca permainan lebih baik,” tambahnya.

Dia juga menyinggung regulasi tujuh pemain asing di lapangan. Menurutnya, kebijakan itu justru mendorong pemain lokal untuk naik kelas.

“Sebelum musim dimulai, banyak yang mengeluh kenapa tujuh pemain asing boleh main. Namun, kenyataannya, pemain lokal justru termotivasi dan meningkatkan kualitasnya,” tutur Hodak.

Bojan Hodak sebut Persib Bandung beruntung memiliki Thom Haye.
