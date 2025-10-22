Lini Belakang Persib Bandung Makin Solid, Bojan Hodak: Pemain Sudah Menyatu

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Setelah sempat tersandung di kandang sendiri saat dikalahkan Persita Tangerang 1–2, Persib Bandung menyalakan kembali mesin kemenangan dengan membungkam Bangkok United 2–0 di ajang AFC Champions League Two 2025/26.

Tak berhenti di situ, Maung Bandung melanjutkan performa impresifnya di kancah domestik. PSBS Biak jadi korban berikutnya, digilas tiga gol tanpa balas dalam lanjutan BRI Super League 2025/26. Dua kemenangan beruntun, dua clean sheet. Sinyal bahwa Persib mulai menemukan bentuk terbaiknya lagi.

Pelatih Bojan Hodak mengakui bahwa kunci kebangkitan Persib terletak pada solidnya lini belakang. Dia kerap menurunkan formasi empat bek sejajar, dengan duet Patricio Matricardi dan Federico Barba di jantung pertahanan.

Kadang, Hodak juga menambah kekuatan dengan memasukkan Julio Cesar sebagai bek tengah ketiga ketika dibutuhkan.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, para pemain belakang kini sudah saling memahami gaya bermain masing-masing. Situasi yang dulu sempat membuat timnya kebobolan karena miskomunikasi, kini mulai teratasi.

“Saya rasa ini hal yang normal. Sekarang mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Itulah sebabnya dua pertandingan terakhir kami berhasil mencatatkan clean sheet,” ujar Hodak dilansir dari ileague.id, Rabu (22/10).

“Sebelumnya kami beberapa kali kebobolan bukan karena permainan lawan, tetapi karena salah mengerti antar-pemain. Sekarang chemistry mereka sudah jauh lebih baik,” lanjutnya.

Bojan tak menampik, musim ini bukan awal yang mudah bagi Persib. Dia datang dengan membawa perombakan besar, termasuk mendatangkan 22 pemain baru ke skuadnya.