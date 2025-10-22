JPNN.com

Rabu, 22 Oktober 2025 – 16:30 WIB
7 Fakta Menarik Pekan 9 BRI Super League: Tak Ada Laga Imbang, Borneo FC Masih Perkasa,
Skuad Borneo FC. Foto: diambil dari ileague

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pekan ke-9 BRI Super League 2025/26 yang digelar 16–20 Oktober menghadirkan sejumlah fakta menarik. Tak ada hasil imbang minggu ini. Sembilan laga, sembilan pemenang, sembilan cerita.

Di puncak klasemen, Borneo FC Samarinda masih terlalu tangguh. Klub berjuluk Pesut Etam memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka seusai menang 2-0 atas Persik Kediri pada 18 Oktober 2025.

Hasil itu membuat Borneo FC kokoh di singgasana dengan 21 poin dari tujuh laga, sekaligus menjadi satu-satunya tim yang belum merasakan pahitnya kekalahan musim ini.

Tak kalah panas, Persita Tangerang tampil menggila di Stadion Indomilk Arena. Tim asuhan Wiganda Saputra menekuk PSIM Yogyakarta 4-0, kemenangan kelima beruntun yang membuat Pendekar Cisadane melesat ke posisi kedua klasemen sementara Super League dengan 16 poin. Dari tim yang sempat diragukan di awal musim, Persita kini berubah jadi ancaman serius.

Sementara itu, Persija Jakarta sukses membawa pulang tiga poin dari kandang Persebaya Surabaya usai menang 3-1 di hadapan puluhan ribu Bonek. Di sisi lain, Bali United juga menjaga tren positifnya dengan menaklukkan Persijap Jepara 2-1.

Berikut fakta menarik Pekan ke-9 BRI Super League 2025/26:

1. Tanpa hasil imbang

Pekan ke-9 menjadi pekan paling produktif tanpa satu pun laga berakhir seri. Semua tim yang turun bertanding menghasilkan pemenang.

Pekan ke-9 BRI Super League 2025/26 yang digelar 16–20 Oktober menghadirkan sejumlah fakta menarik.
