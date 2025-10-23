Jadwal Lengkap BRI Super League: Persis Solo Hadapi Persib, Persijap Terbang ke Lampung

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pekan ke-10 BRI Super League 2025/26 siap memanjakan pencinta sepak bola Tanah Air. Sebanyak sembilan laga seru akan digelar mulai 22 hingga 27 Oktober 2025, menampilkan duel-duel klasik dan pertarungan antar tim yang tengah naik daun.

Dari Yogyakarta hingga Bandung, aroma persaingan semakin tajam. Tim-tim papan atas berusaha mempertahankan tren positif, sementara mereka yang berada di papan bawah mati-matian mencari kebangkitan.

Pekan ke-10 BRI akan dibuka oleh duel menarik antara PSIM Yogyakarta melawan Dewa United Banten FC, di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (22/10/2025) pukul 15.30 WIB.

Kedua tim datang dengan motivasi tinggi setelah gagal menang dalam dua laga terakhir. Baik Laskar Mataram maupun Tangsel Warriors butuh tiga poin untuk kembali ke jalur kemenangan.

Atmosfer panas dipastikan terasa di Bantul, apalagi kedua tim dikenal sama-sama agresif di lini depan.

Laga paling ditunggu terjadi pada Jumat (25/10/2025) malam. Madura United akan menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, pukul 19.00 WIB.

Kedua tim sama-sama baru saja mengakhiri tren buruk.

Persija tampil menggila setelah menumbangkan Persebaya Surabaya 3-1 di pekan ke-9, sementara Madura United sukses mengalahkan Dewa United 2-0.