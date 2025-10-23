PSM Makassar Segera Perkenalkan Pelatih Baru Asal Eropa

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar dipastikan akan segera memiliki nakhoda baru untuk mengarungi sisa kompetisi BRI Super League 2025/26.

Manajer PSM Muhammad Nur Fajri mengungkapkan bahwa dalam dua pekan terakhir manajemen telah melakukan penjajakan intensif dengan sejumlah kandidat pelatih kepala.

“Setelah melalui proses komunikasi dan wawancara mendalam, kami sudah memutuskan satu nama. Insya-Allah dalam waktu dekat akan tiba di Makassar, kemudian akan kami perkenalkan secara resmi,” ujar Fajrin kepada awak media.

Menurutnya, calon pelatih tersebut dinilai paling sesuai dengan kebutuhan tim saat ini. “Kami melakukan wawancara langsung untuk memastikan karakter, filosofi, dan ide taktiknya cocok dengan arah permainan dan target PSM musim ini,” tambahnya.

Jika semua proses administrasi berjalan lancar, pelatih baru itu akan diperkenalkan pada awal November mendatang. Saat ini, pihak klub tengah mengurus izin kerja dan dokumen pendukung lainnya.

“Proses izin sedang berjalan. Target kami, awal November dia sudah resmi memimpin latihan,” beber Fajrin.

Meski enggan membeberkan identitas sang calon pelatih, Fajrin memberikan sedikit bocoran, yakni sosok tersebut berasal dari benua Eropa, dan telah berpengalaman menangani tim di Eropa, Afrika, dan Asia. Namun, ini akan menjadi debut pertamanya di Indonesia.

“Dia akan datang bersama satu asisten yang sudah lama bekerja dengannya,” jelas Fajrin.