Polisi Inggris Larang Suporter Klub Israel Datang ke Villa Park

jateng.jpnn.com, BIRMINGHAM - Kepolisian West Midlands (WMP) resmi melarang suporter klub Israel Maccabi Tel Aviv menghadiri laga Liga Europa melawan Aston Villa di Stadion Villa Park, Birmingham, November 2025.

Kepala Kepolisian WMP Craig Guildford menegaskan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai risiko keamanan yang serius.

“Keputusan ini dibuat dengan pemahaman yang matang tentang ancaman yang ada. Tugas kami adalah memastikan semua orang tetap aman,” ujarnya dikutip dari BBC, Rabu (22/10).

Larangan tersebut muncul setelah WMP meminta agar pendukung Maccabi tidak diberi jatah tiket laga tandang di Villa Park. Aston Villa kemudian mengonfirmasi keputusan itu, dengan alasan faktor keselamatan dan potensi gangguan keamanan.

Namun, keputusan tersebut langsung menuai kritik dari sejumlah tokoh politik Inggris, termasuk Perdana Menteri Sir Keir Starmer. Komisaris Polisi dan Kejahatan (PCC) West Midlands Simon Foster bahkan memerintahkan peninjauan ulang terhadap kebijakan itu.

WMP mengatakan keputusan awal itu didasarkan pada laporan intelijen dan insiden sebelumnya, termasuk bentrokan keras antara suporter Ajax dan Maccabi Tel Aviv di Amsterdam pada November 2024. Saat itu, lebih dari 60 orang ditangkap usai terjadi serangan dan aksi pembakaran bendera Palestina.

Menanggapi keputusan ini, Maccabi Tel Aviv pada Senin (20/10) menyatakan menolak jatah tiket tandang karena atmosfer yang dinilai “beracun” dan membahayakan keselamatan pendukung mereka.

Pemerintah Inggris melalui Kementerian Dalam Negeri kini sedang mencari solusi agar WMP mendapatkan dukungan tambahan sehingga suporter Maccabi tetap bisa hadir dengan aman di pertandingan tersebut.