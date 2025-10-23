Jadwal Lengkap Pegadaian Championship 2025/26: Laga Panas Persipura Vs PSS Sleman Menanti

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Persaingan di Pegadaian Championship 2025/26 makin ketat menjelang pekan ke-7. Sebanyak 20 tim dari dua grup akan bertarung dalam 10 laga seru yang digelar sepanjang akhir pekan, Jumat hingga Minggu (24–26 Oktober 2025).

Dari Grup Barat, duel pembuka akan mempertemukan Persekat Tegal vs PSPS Pekanbaru di Stadion Trisanja, Slawi, Jumat (24/10) pukul 15.30 WIB.

Persekat tengah dalam kepercayaan diri tinggi seusai menumbangkan Sriwijaya FC 1-0 di laga sebelumnya. Sementara PSPS membawa misi kebangkitan di bawah pelatih anyar Aji Santoso, setelah hanya bermain imbang 1-1 kontra Sumsel United.

Malam harinya, Sumsel United bakal menjamu Adhyaksa FC di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang pukul 19.00 WIB.

Lanjut ke Sabtu (25/10), empat laga menarik siap tersaji.

Di Grup Timur, duel panas tersaji antara Persipura Jayapura vs PS Barito Putera di Stadion Lukas Enembe, Jayapura pukul 13.30 WIB. Keduanya sama-sama bersaing di papan atas dan punya ambisi besar menjaga posisi empat besar.

Kemudian, Persipal FC menjamu Kendal Tornado FC di Stadion Gawalise, Palu pukul 14.30 WIB, disusul duel dua tim on-fire Persela Lamongan vs PSS Sleman di Stadion Surajaya, Lamongan pukul 15.30 WIB.

Persela kini dalam tren dua kemenangan tandang beruntun, sementara Super Elang Jawa masih sempurna dengan enam kemenangan dari enam laga.