JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Menjelang Lawan Selangor FC, Persib Bandung Punya Modal Berharga, Percaya Diri Meningkat

Menjelang Lawan Selangor FC, Persib Bandung Punya Modal Berharga, Percaya Diri Meningkat

Kamis, 23 Oktober 2025 – 14:00 WIB
Menjelang Lawan Selangor FC, Persib Bandung Punya Modal Berharga, Percaya Diri Meningkat - JPNN.com Jateng
Persib Bandung akan menjamu Selangor FC pada laga lanjutan AFC Champions League Two di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10). Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tampil menggila saat melumat PSBS Biak dengan skor 3-0 di pekan ke-9 BRI Super League 2025/26. Kemenangan ini bukan hanya menambah tiga poin, tetapi juga memperpanjang catatan clean sheet Maung Bandung.

Sebelumnya, Persib juga sukses menaklukkan Bangkok United dengan skor 2-0 di ajang AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26. Dua kemenangan tanpa kebobolan itu jadi sinyal kuat bahwa lini belakang Persib mulai menunjukkan kestabilan.

Bek tengah Persib Julio Cesar menyebut timnya kini tengah berada di jalur kebangkitan. Menurutnya, chemistry di lini pertahanan semakin solid berkat kerja sama dengan Patricio Matricardi dan Federico Barba.

Baca Juga:

“Kami terus meningkat. Beberapa laga terakhir kami tidak kebobolan. Saya, Barba, dan Pato sudah makin mengenal satu sama lain. Setelah berlatih bersama, kami bisa memperbaiki banyak hal,” ujar Julio, Rabu (22/10).

Julio yang berasal dari Brasil itu mengaku makin menikmati atmosfer di jantung pertahanan Persib. Dia berharap tren positif ini terus berlanjut ketika Maung Bandung menjamu Selangor FC pada laga lanjutan AFC Champions League Two di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10).

“Saya ingin lebih banyak clean sheet ke depan. Kami punya komunikasi yang baik, bisa saling memahami meski berbeda bahasa. Pelatih juga banyak membantu memperkuat koordinasi di lini belakang,” tutupnya. (jpnn)

Baca Juga:

Persib Bandung siap menghadapi Selangor FC pada laga lanjutan AFC Champions League Two di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10).

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persib bandung afc champions league two persib vs selangor fc selangor fc

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU