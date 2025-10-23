Menjelang Lawan Selangor FC, Persib Bandung Punya Modal Berharga, Percaya Diri Meningkat

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tampil menggila saat melumat PSBS Biak dengan skor 3-0 di pekan ke-9 BRI Super League 2025/26. Kemenangan ini bukan hanya menambah tiga poin, tetapi juga memperpanjang catatan clean sheet Maung Bandung.

Sebelumnya, Persib juga sukses menaklukkan Bangkok United dengan skor 2-0 di ajang AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26. Dua kemenangan tanpa kebobolan itu jadi sinyal kuat bahwa lini belakang Persib mulai menunjukkan kestabilan.

Bek tengah Persib Julio Cesar menyebut timnya kini tengah berada di jalur kebangkitan. Menurutnya, chemistry di lini pertahanan semakin solid berkat kerja sama dengan Patricio Matricardi dan Federico Barba.

“Kami terus meningkat. Beberapa laga terakhir kami tidak kebobolan. Saya, Barba, dan Pato sudah makin mengenal satu sama lain. Setelah berlatih bersama, kami bisa memperbaiki banyak hal,” ujar Julio, Rabu (22/10).

Julio yang berasal dari Brasil itu mengaku makin menikmati atmosfer di jantung pertahanan Persib. Dia berharap tren positif ini terus berlanjut ketika Maung Bandung menjamu Selangor FC pada laga lanjutan AFC Champions League Two di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10).

“Saya ingin lebih banyak clean sheet ke depan. Kami punya komunikasi yang baik, bisa saling memahami meski berbeda bahasa. Pelatih juga banyak membantu memperkuat koordinasi di lini belakang,” tutupnya. (jpnn)