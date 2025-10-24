Rizky Ridho Mengakui Kesalahan Fatal Saat Indonesia Kalah dari Irak, Menyesal

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bek timnas Indonesia Rizky Ridho buka suara soal kesalahan fatal yang membuat Garuda takluk 0-1 dari Irak pada laga kedua Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Minggu (12/10).

Pemain Persija Jakarta itu mengakui blundernya menjadi awal petaka gol tunggal Irak yang dicetak Zidane Iqbal pada menit ke-76. Ridho salah mengambil keputusan ketika mencoba menguasai bola di sisi kanan pertahanan alih-alih mengoper ke kiper Maarten Paes, padahal pemain Irak, Ali Jasim, sudah menekan ketat.

“Kalau saya tidak melakukan kesalahan itu, kan, tidak terjadi gol,” ujar Ridho, Kamis (23/10).

Dari kesalahan itu, Jasim berhasil merebut bola dan meneruskannya ke rekan setimnya. Iqbal kemudian menuntaskan peluang itu menjadi gol semata wayang yang memastikan Irak menang 1-0 atas Indonesia.

Ridho mengaku sudah sempat membaca situasi sebelum kehilangan bola. Namun, keputusan yang diambilnya hanya dalam sepersekian detik dan ternyata berbuah fatal.

“Saya pertama sudah lihat Maarten (Paes) dan juga pemain Irak yang mendatangi saya. Saya kira dia bakal lari ke Maarten untuk menekan, jadi saya keeping (tahan) bola ke sana. Akhirnya saya keeping, dan 0-1,” ungkap pemain kelahiran Surabaya itu.

Dia menambahkan di level seperti Kualifikasi Piala Dunia, kesalahan kecil bisa jadi bencana besar.

“Di sepak bola, sepersekian detik saja salah ya bisa berakibat fatal seperti itu,” katanya menyesal.