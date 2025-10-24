Soal Shin Tae-yong Melatih Timnas Lagi, Erick Thohir Beri Jawaban Tak Terduga

jateng.jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta para suporter timnas Indonesia untuk move on dari mantan pelatih Garuda Shin Tae-yong.

"Kalau saya pikir gini, kami, kan, mesti move on. Kalau move on sama Patrick, ya juga move on sama Shin Tae-yong," ujar Erick di Jakarta, Kamis (23/10).

Pernyataan itu disampaikan setelah kursi pelatih kepala timnas Indonesia resmi kosong seusai perpisahan dengan Patrick Kluivert pekan lalu. Pelatih asal Belanda itu gagal membawa Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Meski sudah berpisah sejak awal tahun, nama Shin Tae-yong kembali ramai disebut suporter untuk menangani timnas. Namun, Erick Thohir menegaskan pelatih asal Korea Selatan itu adalah masa lalu.

“STY dan Patrick sudah masa lalu. Jadi kami harus melangkah ke depan, mencari pelatih baru dengan melihat kelebihan dan kekurangan mereka,” tegas Erick.

Erick yang juga menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga itu menilai mencari pelatih baru bukan perkara mudah. Peringkat FIFA Indonesia yang masih di luar 100 besar membuat banyak pelatih ragu datang.

“Saya lagi buka komunikasi ke banyak pihak. Jangan sampai persepsi yang salah membuat pelatih enggan datang. Ranking kita masih rendah, jadi tidak mudah meyakinkan mereka,” ungkapnya.

Melalui jaringan internasional yang dimilikinya, Erick memastikan PSSI sedang berupaya mencari pelatih yang bisa membangun program jangka panjang untuk timnas Indonesia.