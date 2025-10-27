Persib Bandung Siapkan Rotasi Lawan Persis Solo, Bojan Hodak: Pemain Sedikit Kelelahan

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan bakal melakukan rotasi pemain saat timnya menjamu Persis Solo dalam laga pekan ke-10 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10).

Rotasi tersebut dilakukan lantaran sejumlah pemain Maung Bandung mulai mengalami kelelahan usai menjalani jadwal padat di AFC Champions League Two (ACL 2) musim ini.

“Laga melawan Persis, satu lagi laga berat yang akan kami mainkan. Kami baru bermain tiga hari yang lalu. Semuanya sempurna di dua pertandingan terakhir, tetapi mungkin pemain akan sedikit kelelahan dan saya akan melakukan rotasi,” kata Hodak.

Meski Persis Solo tengah terpuruk di peringkat 17 klasemen sementara Super League, Hodak menilai laga ini tetap tidak mudah.

Menurutnya, setiap tim yang bertandang ke Bandung selalu datang dengan motivasi berlipat.

“Saya yakin Persis Solo akan datang seperti tim lain. Kami harus fokus dan bermain dengan 100 persen. Jika kami tidak konsentrasi, maka Persis bisa saja sangat membahayakan,” tegas Hodak.

“Saya ingin para pemain fokus di pertandingan dan mendapatkan hasil yang positif,” sambungnya.

Persib Bandung sedang dalam tren kemenangan impresif di tiga laga terakhir lintas kompetisi tanpa kebobolan.