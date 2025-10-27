Bertandang ke Markas Bhayangkara, Persijap Jepara Butuh Kemenangan

jateng.jpnn.com, LAMPUNG - Ujian berat menanti Persijap Jepara dalam lanjutan BRI Super League 2025/26 pekan ke-10.

Laskar Kalinyamat akan dijamu Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin (27/10), pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi misi kebangkitan bagi tim asuhan Mario Lemos yang sedang dalam grafik menurun.

Tiga kekalahan beruntun di kandang sendiri membuat kepercayaan diri Persijap terguncang.

Mereka tumbang 1–2 dari Persita Tangerang, dihajar 0–2 oleh Persik Kediri, dan terakhir dipaksa menyerah 1–2 dari Bali United FC di Stadion Gelora Bumi Kartini.

Pelatih Persijap Mario Lemos mengakui timnya tengah berada dalam situasi sulit, namun tetap menatap laga kontra Bhayangkara dengan semangat tinggi.

“Pertandingan sebelumnya, kami tidak dapat hasil yang bagus. Artinya, laga nanti kami akan berusaha dapat poin dan berikan yang terbaik di lapangan,” ujar pelatih asal Portugal itu.

Lemos menyebut sudah menyiapkan langkah antisipasi terhadap kekuatan tuan rumah. “Bhayangkara FC punya set piece yang bagus. Kami waspadai itu dan kami akan maksimalkan potensi yang kami miliki untuk mendapatkan poin di laga nanti,” ucapnya.