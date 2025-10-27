Persis Solo Siapkan Perlawanan Sengit untuk Persib Bandung, Peter de Roo: Kami Harus Percaya Diri

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Laga berat bakal dijalani Persis Solo saat bertandang ke markas Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-10 BRI Super League 2025/26, Senin (27/10) malam.

Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu akan kickoff pukul 19.00 WIB.

Datang sebagai tamu, Laskar Sambernyawa membawa misi besar, yakni bangkit dari keterpurukan.

Setelah start manis dengan kemenangan 2–1 atas Madura United FC di laga pembuka musim ini, performa Persis langsung menurun drastis.

Dari tujuh laga terakhir, tim asuhan Peter de Roo belum sekalipun menang, hanya dua kali imbang dan lima kali kalah.

Akibatnya, Persis terjerembab ke peringkat ke-17 klasemen sementara, atau dua terbawah dari 18 tim peserta liga. Situasi itu membuat laga kontra Maung Bandung menjadi partai hidup-mati untuk kebangkitan mereka.

Pelatih Persis Solo Peter de Roo menegaskan bahwa timnya sudah siap tempur menghadapi sang juara bertahan. Dia meminta para pemain tampil tanpa tekanan dan percaya pada kemampuan masing-masing.

“Saya percaya pada kepercayaan diri pemain untuk pertandingan lawan Persib nanti. Cara kami bermain akan tergantung bagaimana pemain percaya dengan kemampuannya,” ujar pelatih asal Belanda itu.