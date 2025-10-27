JPNN.com

Senin, 27 Oktober 2025 – 12:50 WIB
Persib Bandung Patut Mewaspadai Sejumlah Pemain Persis Solo
Persib Bandung akan menjamu Persis Solo dalam laga pekan ke-10 BRI Super League 2025/26, Senin (27/10), di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menjamu Persis Solo dalam laga pekan ke-10 BRI Super League 2025/26, Senin (27/10), di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Meski Persis berada di papan bawah klasemen sementara BRI Super League, pelatih Maung Bandung Bojan Hodak meminta anak asuhnya tidak memandang remeh tim tamu.

Persis saat ini menempati peringkat ke-17 klasemen sementara, tetapi tetap memiliki sejumlah pemain yang bisa menghadirkan ancaman nyata bagi sang juara bertahan.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Gervane Kastaneer, mantan pemain Persib yang kini berseragam Persis Solo.

Penyerang asal Curacao itu kerap diplot sebagai sayap tajam oleh pelatih Peter de Roo. Meski baru mencatat satu gol dan satu assist, pergerakannya dinilai masih berbahaya bagi lini pertahanan Persib.

Selain Kastaneer, Persis juga mengandalkan Kodai Tanaka, striker asal Jepang kelahiran Kanagawa, 23 Desember 1999. Dalam delapan laga musim ini, Tanaka telah mencetak tiga gol dan satu assist, menjadikannya ujung tombak utama Laskar Sambernyawa.

Duet bek tengah Xandro Schenk dan Cleylton pun disebut bisa menjadi tembok kokoh yang menyulitkan serangan Persib.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai Persis Solo bukan lawan yang bisa dianggap enteng meski sedang berada di zona merah.

