Juventus Terpuruk, Igor Tudor Dipecat

jateng.jpnn.com, TURIN - Juventus resmi memecat pelatih Igor Tudor beserta tiga stafnya pada Senin (27/10), setelah performa Bianconeri anjlok di awal musim Liga Italia dan Liga Champions 2025/2026.

“Juventus FC mengumumkan bahwa pada hari ini klub telah memberhentikan Igor Tudor dari jabatannya sebagai pelatih tim utama putra, beserta stafnya yang terdiri dari Ivan Javorcic, Tomislav Rogic, dan Riccardo Ragnacci,” tulis pernyataan resmi klub di laman mereka.

Manajemen Juve juga menyampaikan terima kasih kepada Tudor dan timnya atas dedikasi selama beberapa bulan terakhir, serta mendoakan kesuksesan karier mereka ke depan.

Untuk sementara, Massimo Brambilla akan menangani tim utama saat Juventus menjamu Udinese pada Kamis (30/10), sambil klub mencari sosok pelatih baru.

Tudor, yang merupakan mantan pemain Juventus, ditunjuk pada Maret 2025 menggantikan Thiago Motta. Namun masa jabatannya tak bertahan lama setelah catatan buruk dalam 11 laga musim ini, terdiri atas delapan di Serie A dan tiga di Liga Champions.

Bianconeri gagal menang dalam delapan laga terakhir di semua kompetisi, dan kini tercecer di posisi kedelapan klasemen sementara Serie A dengan hanya mengumpulkan 12 poin.

Dalam tiga laga terakhir, Juventus selalu tumbang, kalah 0-2 dari Como, 0-1 dari Real Madrid di Liga Champions, dan 0-1 dari Lazio.

Sebelum dipecat, Tudor sempat mengatakan dirinya tak terlalu memikirkan masa depan setelah kekalahan dari Lazio. Namun manajemen Si Nyonya Tua rupanya sudah kehilangan kesabaran dan memilih mengakhiri kerja sama lebih cepat.