Nasib Persis Solo Belum Juga Membaik

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persis Solo kembali gagal bangkit setelah tumbang 0-2 dari Persib Bandung dalam laga pekan ke-10 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (27/10) malam.

Persib Bandung tampil dominan sejak awal laga. Luciano Guaycochea membuka keunggulan Maung Bandung lewat sepakan keras di menit ke-12.

Meski sang pencetak gol diusir wasit usai menerima kartu merah di menit ke-28, Persib Bandung justru tetap tampil solid dan menambah gol melalui Uilliam Barros pada menit ke-48.

Persis yang unggul jumlah pemain nyatanya gagal memanfaatkan situasi tersebut. Serangan mereka tumpul, dan tak ada satu pun peluang matang yang bisa berbuah gol.

“Kami kesulitan mengontrol pertandingan sejak awal. Bahkan setelah lawan bermain dengan 10 pemain, kami tetap sulit menembus pertahanan mereka,” ujar pelatih Persis Peter de Roo.

Pelatih asal Belanda itu tak menampik rasa kecewanya, meski tetap memberi apresiasi terhadap kerja keras para pemainnya.

“Saya percaya pada pemain, tetapi jelas masih banyak yang harus diperbaiki. Ke depan tantangannya akan lebih berat,” tambahnya.

Kekalahan di Bandung ini memperpanjang tren buruk Persis menjadi delapan laga tanpa kemenangan. Sejak menang di pekan pertama melawan Madura United, tim asal Solo itu hanya mampu meraih dua kali imbang dan enam kali kalah.