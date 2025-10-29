Ini Sosok Pelatih Baru PSM Makassar

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - Teka-teki siapa sosok pelatih baru PSM Makassar untuk mengarungi kompetisi BRI Super League 2025/26 sudah terjawab.

Klub berjuluk Juku Eja itu resmi menunjuk Tomas Trucha, pelatih berlisensi UEFA Pro A asal Republik Ceko.

Tomas resmi diperkenalkan kepada awak media dan kelompok suporter dalam acara di Official Store PSM Makassar, Jalan Balai Kota, Selasa (28/10) malam.

Dalam pernyataannya, pelatih berusia 53 tahun itu mengaku tertarik dengan proyek besar yang ditawarkan manajemen PSM.

“Bagi saya semuanya tentang proyek. Proyeknya adalah untuk naik ke atas karena beberapa hasil pertandingan yang tidak bagus,” kata Tomas dalam sesi perkenalan.

Tomas datang dengan ambisi ingin mengembalikan posisi PSM Makassar di papan atas klasemen dan memaksimalkan potensi pemain muda.

Baca Juga: PSM Makassar Segera Perkenalkan Pelatih Baru Asal Eropa

Dia menilai skuad Juku Eja memiliki banyak talenta yang bisa dikembangkan untuk masa depan.

“Proyeknya adalah mempromosikan pemain muda. Saya punya pengalaman bekerja dengan pemain muda seperti Patrik Schick,” ujarnya menegaskan.