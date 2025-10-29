Laga PSM Makassar Vs Madura United Bakal Terasa Istimewa, Ada Apa?

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - Laga PSM Makassar vs Madura United FC pada Pekan ke-11 BRI Super League 2025/26 di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (2/11), bakal terasa istimewa. Pasalnya, pertandingan itu bertepatan dengan hari ulang tahun ke-110 PSM Makassar.

Untuk memeriahkan momen bersejarah tersebut, Panitia Pelaksana (Panpel) pertandingan memberikan diskon besar-besaran untuk semua sektor tribun.

Perinciannya, Tribun VVIP mendapat potongan harga Rp280 ribu dari harga normal Rp350 ribu, VIP Utara dan Selatan menjadi Rp240 ribu dari Rp300 ribu, Tribun Timur menjadi Rp120 ribu dari Rp150 ribu, sedangkan Tribun Utara dan Selatan turun menjadi Rp60 ribu dari Rp75 ribu.

Baca Juga: Ini Sosok Pelatih Baru PSM Makassar

Tak hanya itu, Panpel juga menyiapkan doorprize satu unit sepeda motor yang bisa dimenangkan oleh penonton dari semua sektor.

Momen ulang tahun ini ingin dijadikan ajang kebangkitan oleh Juku Eja setelah dua hasil mengecewakan di laga sebelumnya, kalah dari Arema FC dan imbang melawan Persik Kediri.

PSM bertekad meraih hasil sempurna di kandang, apalagi di hadapan ribuan suporter yang diharapkan memadati stadion.

“Saya harap suporter bisa datang mendukung kami pada pertandingan berikutnya di Parepare, karena itu adalah laga yang sulit dan bertepatan dengan hari ulang tahun klub,” ujar Daffa Salman, full back kanan PSM Makassar. (jpnn)