PSS Sleman & Garudayaksa FC Masih Perkasa, PSIS Semarang Paling Merana

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kompetisi Pegadaian Championship 2025/26 telah menuntaskan laga pekan ke-7 yang berlangsung akhir pekan lalu. Dua tim, Garudayaksa FC dan PSS Sleman, masih kokoh di puncak klasemen sementara masing-masing grup.

Di Grup 1 (Barat), Garudayaksa FC tampil menggila. Tim asuhan Khamid Mulyono belum terkalahkan dari tujuh laga, mencatat lima kemenangan dan dua hasil imbang, dengan torehan 17 poin.

Pada laga terakhir, mereka berpesta gol usai menumbangkan Persikad Depok dengan skor 5-1.

Garudayaksa kini menjadi satu-satunya tim yang belum tersentuh kekalahan di ajang Pegadaian Championship musim ini.

Posisi mereka dibuntuti PSMS Medan dan Adhyaksa FC Banten di urutan kedua dan ketiga, sama-sama mengoleksi 12 poin.

Sementara Sriwijaya FC masih terpuruk di dasar klasemen Grup Barat dengan hanya satu poin dari tujuh pertandingan.

Baca Juga: Nasib Persis Solo Belum Juga Membaik

Beralih ke Grup 2 (Timur), dominasi PSS Sleman sedikit terguncang. Setelah enam kemenangan beruntun, tim berjuluk Super Elang Jawa akhirnya menelan kekalahan pertama seusai dipaksa tunduk Persela Lamongan dengan skor 1-2.

Meski begitu, anak asuh Ansyari Lubis masih nyaman di puncak dengan 18 poin hasil enam kali menang dan sekali kalah.