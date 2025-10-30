Ramon Tanque Belum Cetak Gol di Persib Bandung, Kenapa?

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Penyerang Persib Bandung Ramon Tanque masih belum juga mencatatkan namanya di papan skor BRI Super League 2025/26.

Bukan karena minim peluang, melainkan keberuntungan yang belum berpihak pada dirinya.

Pada laga kontra Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10), sebenarnya Tanque sempat membuat publik Bandung bersorak.

Baca Juga: Persib Bandung Patut Mewaspadai Sejumlah Pemain Persis Solo

Bola hasil tendangannya bersarang ke gawang lawan, dan ia langsung disambut hangat rekan-rekan setim untuk merayakan gol tersebut.

Namun, kegembiraan itu hanya seumur jagung. VAR menganulir gol Tanque karena dianggap lebih dulu menyentuh bola dengan tangan. Hasilnya, sang bomber asal Brasil itu kembali harus menelan kekecewaan.

Meski begitu, motivasi Tanque sama sekali belum padam. Dia menegaskan tetap bersemangat dan berkomitmen membantu Maung Bandung bangkit di laga berikutnya.

“Motivasi saya datang dari Tuhan. Saya sudah bekerja keras bersama rekan satu tim, pelatih, dan staf teknis,” ujarnya.

Tanque juga menegaskan dirinya tak akan berhenti berusaha sampai gol pertama itu benar-benar datang. Target selanjutnya sudah di depan mata, yakni gawang Bali United.