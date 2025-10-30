Eks Kapten Persib Bandung: Timnas Indonesia Minimal Juara Piala AFF Dulu

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Mantan pemain timnas Indonesia Atep Rizal menilai langkah realistis Garuda saat ini bukan sekadar mengejar mimpi lulus Piala Dunia, melainkan menuntaskan dahaga gelar di Piala AFF yang belum pernah diraih sejak turnamen itu pertama kali digelar.

“Sejak dulu kami belum pernah juara. Kalau bisa, juara AFF dulu baru bicara Piala Asia atau Piala Dunia,” kata Atep dilansir dari Antara, Kamis (30/10).

Eks kapten Persib Bandung itu optimistis timnas Indonesia punya modal besar untuk mengangkat trofi ASEAN Football Championship (Piala AFF) pada edisi 2026, yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga akhir Agustus.

Menurutnya, skuad Garuda yang kini diasuh pelatih Shin Tae-yong telah membuktikan kemampuannya setelah menembus putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, pencapaian historis bagi tim Asia Tenggara.

“Secara kualitas, tim ini sudah teruji. Namun, target terdekat tetap Piala AFF. Itu jadi ukuran kebanggaan kami di kawasan,” ujarnya.

Atep juga menyoroti dua pemain Persib, Marc Klok dan Beckham Putra, yang sempat jadi sasaran kritik seusai kekalahan 2-3 Indonesia dari Arab Saudi. Menurutnya, kritik sah-sah saja, tetapi perundungan di media sosial sudah kelewatan.

“Kalau mengkritik untuk membangun, silakan. Namun, kalau sudah bully, saya tidak setuju. Pemain pasti ingin tampil maksimal. Kadang keputusan main bukan dari mereka, tapi pelatih,” tegasnya.

Atep berharap publik lebih bijak menyikapi hasil pertandingan dan tetap memberi dukungan penuh kepada skuad Garuda.