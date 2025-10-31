Persib Bandung Siap Hadapi Bali United Tanpa Lucho, Bojan Hodak Siapkan Banyak Opsi

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menuntaskan persiapan terakhir menjelang duel panas kontra Bali United FC dalam lanjutan pekan ke-11 BRI Super League 2025/26. Laga akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Sabtu (1/11).

Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan timnya berangkat ke Pulau Dewata dengan kondisi percaya diri, meski tanpa gelandang andalan Luciano “Lucho” Guaycochea.

Pemain asal Argentina itu harus absen akibat kartu merah yang diterimanya saat laga melawan Persis Solo pekan lalu.

“Ya, Lucho tak bisa bermain. Kami menyiapkan pemain lain, mungkin Robi (Darwis), mungkin Adam (Alis), mungkin Wiliam (Marcilio), atau Putros. Jadi kami punya banyak opsi,” ujar Hodak di Bandung, Kamis (30/10).

Kabar baik datang dari Frans Putros, bek Timnas Irak yang sebelumnya absen karena cedera. Hodak memastikan sang pemain kini sudah pulih dan siap tampil jika dibutuhkan.

“Putros sudah fit, dia sudah ikut latihan resmi dan pulih sepenuhnya. Sekarang sudah bisa dimainkan,” tambah Hodak.

Maung Bandung datang ke Bali dengan modal mentereng dengan empat kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Namun, tuan rumah Bali United juga tak kalah percaya diri setelah mencatat dua kemenangan dan sekali imbang dalam tiga laga terakhir di bawah arahan Johnny Jansen.

Laga di Dipta akhir pekan ini diprediksi berlangsung ketat, mengingat kedua tim tengah berebut posisi papan atas klasemen sementara BRI Super League. (jpnn)