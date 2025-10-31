Jadwal BRI Super League Pekan ke-11: Persib Bandung ke Bali, Persis Solo Hadapi Persebaya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pekan ke-11 BRI Super League 2025/2026 akan kembali memanas mulai Jumat (31/10). Sejumlah duel menarik siap tersaji, termasuk laga panas antara Bali United vs Persib Bandung serta Borneo FC vs Dewa United yang bakal menentukan peta persaingan papan atas.

Juara bertahan Persib Bandung akan menjalani laga berat di markas Bali United pada Sabtu (1/11) malam di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Maung Bandung datang dengan ambisi besar melanjutkan tren kemenangan usai menumbangkan PSBS Biak dan Persis Solo dalam dua pekan terakhir.

Sementara itu, Serdadu Tridatu bertekad bangkit setelah pekan lalu ditahan imbang tanpa gol oleh Persita Tangerang di kandang sendiri. Kedua tim kini bersaing ketat di papan tengah, Persib menempati posisi kelima dengan 16 poin, unggul tiga angka dari Bali United di peringkat delapan.

Pertandingan lain yang tak kalah menarik akan mempertemukan Borneo FC kontra Dewa United di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (5/11). Tim besutan Pedro Henrique itu sedang di atas angin usai mencatat delapan kemenangan beruntun, termasuk menumbangkan Arema FC dengan skor 3-1 pekan lalu.

Sebaliknya, Dewa United masih mencari konsistensi setelah gagal menang dalam tiga pertandingan terakhir. Kini, tim asuhan Jan Olde Riekerink duduk di posisi ke-12 dengan sembilan poin, tertinggal jauh dari Borneo FC yang kokoh di puncak klasemen dengan 24 poin.

Selain dua laga tersebut, masih ada sederet duel seru lainnya seperti Persija Jakarta vs PSBS Biak, Persebaya Surabaya vs Persis Solo, hingga Semen Padang vs Arema FC yang siap menambah panasnya persaingan Super League pekan ini. (jpnn)

