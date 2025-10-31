PSM Makassar Siap Berubah di Era Tomas Trucha, Tak Lagi Andalkan Counter Attack

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - Era baru dimulai di tubuh PSM Makassar. Setelah tiga musim dikenal dengan gaya serangan balik cepat, Pasukan Ramang bakal tampil lebih agresif dan dominan dalam penguasaan bola di bawah pelatih anyar Tomas Trucha.

Pelatih asal Republik Ceko itu menegaskan dirinya ingin PSM bermain aktif, menekan, dan mengontrol jalannya pertandingan.

“Saya tidak suka menunggu. Saya mau pemain aktif, menguasai bola, dan tampil agresif,” tegas Tomas, Jumat (31/10).

Filosofi permainan Trucha sederhana dengan tim yang lebih banyak menguasai bola, lebih sedikit mendapat ancaman dari lawan.

“Kalau kami memegang bola, lawan kehilangan kesempatan menyerang. Saya ingin PSM terorganisasi baik dalam bertahan maupun menyerang,” ujarnya.

Transformasi gaya bermain PSM diperkirakan mulai terlihat pada pekan ke-11 BRI Super League 2025/26 saat menantang Madura United FC.

Meski demikian, tugas Tomas tak ringan. PSM tengah terseok dengan dua hasil imbang melawan PSIM Yogyakarta dan Persik Kediri, serta kekalahan dari Arema FC. Tim kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara.

“Kami akan kerja keras. Ketika lawan menguasai bola, pemain harus segera merebutnya kembali. Tim ini harus menciptakan banyak peluang dan menantang setiap lawan,” tutup Tomas optimistis. (jpnn)