Fuad Sule Bertekad Bawa Persis Solo Bangkit

Jumat, 31 Oktober 2025 – 15:35 WIB
Fuad Sule Bertekad Bawa Persis Solo Bangkit - JPNN.com Jateng
Pemain Persis Solo Fuad Sule. Foto: ligaindonesibaru.com

jateng.jpnn.com, SOLO - Gelandang anyar Persis Solo Fuad Sule mengaku sudah tak sabar kembali merumput bersama Laskar Sambernyawa saat menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (2/11).

Pemain asal Norwegia berusia 28 tahun itu sebelumnya absen panjang hampir tiga bulan karena hukuman dari Liga Irlandia Utara saat masih memperkuat Glentoran FC.

“Akan sulit bagi pemain bola ketika biasanya bermain setiap hari, tetapi tiba-tiba tidak bisa. Sekarang saya hanya ingin menikmati permainan lagi,” kata Sule melalui laman resmi klub, Jumat (31/10).

Sule menegaskan dirinya siap memberikan yang terbaik demi membantu Persis keluar dari tren negatif. Seperti diketahui, tim asuhan Peter de Roo itu belum pernah menang dalam sembilan laga terakhir.

“Ketika saya bermain, saya akan menampilkan yang terbaik untuk tim di pertandingan ke depan,” tegasnya.

Dia juga menyerukan semangat kebersamaan di tengah situasi sulit tim.

"Kami harus selalu bersama apa pun yang terjadi, meskipun situasi tidak baik. Saya ingin menambah spirit agar tim lebih kuat ketika bermain,” ucapnya. (jpnn)

Gelandang anyar Persis Solo Fuad Sule mengaku sudah tak sabar kembali merumput bersama Laskar Sambernyawa saat menghadapi Persebaya Surabaya.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

