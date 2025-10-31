Tiga Pilar Absen, Persebaya Krisis Bek Menjelang Hadapi Persis Solo

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya dipastikan pincang saat menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (2/11) malam. Tiga pemain belakang utama mereka tak bisa diturunkan karena cedera dan sanksi.

Bek tangguh Risto Mitrevski masih berkutat dengan cedera, sementara Leo Lelis dan Mikael Tata harus absen akibat larangan bermain. Kondisi ini membuat Pelatih Persebaya Eduardo Perez harus memutar otak.

“Risto masih dalam perawatan. Untuk penjelasan lebih detail, mungkin bisa ditanyakan langsung ke dokter tim,” ujar Perez, Jumat (31/10).

Situasi tersebut membuat pelatih asal Spanyol itu belum menemukan formasi ideal.

Perez mengaku terus melakukan rotasi di lini belakang agar keseimbangan tim tetap terjaga.

“Kami akan terus mencari kombinasi terbaik sampai hari terakhir,” katanya.

Persebaya sendiri tengah dalam tren negatif. Dalam tiga laga terakhir, tim Bajol Ijo belum merasakan kemenangan dengan hasil dua kali imbang melawan Dewa United dan PSBS Biak, serta sekali kalah dari Persija Jakarta.

Laga kontra Persis Solo di GBT akan menjadi ujian penting bagi Perez untuk membalikkan momentum sekaligus meredam tekanan suporter yang mulai resah. (antara/jpnn)