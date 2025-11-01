Liverpool Vs Aston Villa: Alisson & Isak Absen

JPNN.com

Sabtu, 01 November 2025 – 05:37 WIB
Pelatih Liverpool Arne Slot. Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Kabar buruk kembali menghampiri kubu Liverpool menjelang kontra Aston Villa di Anfield, Sabtu (1/11) malam WIB. Pelatih Arne Slot memastikan Alexander Isak absen, sementara kiper utama Alisson Becker masih belum pulih dari cedera.

Di tengah upaya keluar dari periode kelam, enam kekalahan dari tujuh laga terakhir di semua ajang, Slot kini harus memutar otak menghadapi badai cedera yang menghantam skuadnya.

“Saya 99,9 persen yakin mereka tidak akan masuk skuad pada Sabtu nanti,” ujar Slot dalam konferensi pers yang dikutip dari situs resmi klub, Jumat (31/10).

Namun, di balik kabar buruk itu, terselip sedikit harapan. Gelandang Ryan Gravenberch mulai kembali berlatih penuh sejak Kamis (30/10) dan berpeluang tampil menghadapi Aston Villa.

“Ryan sudah berlatih bersama kami kemarin dan hari ini. Setelah sesi latihan terakhir, kami akan melihat apakah dia siap menjadi starter,” jelas Slot.

Liverpool saat ini tercecer di peringkat ketujuh klasemen sementara Liga Inggris, terpaut tujuh poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Situasi kian pelik karena jadwal padat sudah menanti, yakni menjamu Real Madrid di Liga Champions (5/11), lalu bertandang ke markas Manchester City (9/11).

Aston Villa datang ke Anfield dengan kepercayaan diri tinggi. Pasukan Unai Emery mencatat empat kemenangan beruntun di liga dan kini hanya kalah selisih gol dari Liverpool di tabel klasemen.

Krisis The Reds makin dalam seusai dipermalukan Crystal Palace 0-3 di Piala Liga Inggris tengah pekan lalu. Ironisnya, Liverpool sudah menggelontorkan dana besar, sekitar £446 juta (Rp8,4 triliun), untuk memperkuat tim pada bursa transfer musim panas lalu.

