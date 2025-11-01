Joyce, Bocah 10 Tahun Penggemar Messi yang Berlatih Tiap Hari Demi Tembus Timnas Putri Indonesia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Joyce Beatricia Adana Putri Bintang, siswi kelas V SDN Cemara 2 Solo, kian mantap menapaki jalannya sebagai calon pesepak bola profesional. Gadis cilik berusia 10 tahun ini bermimpi bisa mengenakan seragam Merah Putih dan bermain untuk Timnas Putri Indonesia.

Kecintaannya terhadap sepak bola tumbuh makin kuat setelah mengikuti turnamen Milklife Soccer di Solo, Jawa Tengah. Turnamen itu menjadi titik balik yang membuat Joyce makin yakin dengan pilihannya.

“Latihan terus aaja, kalau makan juga dijaga, dan tidak boleh minum es. Tiap hari latihan sore pulang sekolah. Senin ikut Allstar Solo, Selasa sampai Sabtu ikut SSB, Rabu dan Jumat privat fisik, Minggu pertandingan,” kata Joyce dengan semangat, saat ditemui di sela Milklife Soccer 2025 Series Solo, Sabtu (1/11).

Joyce mengaku sangat mengidolakan Lionel Messi dan Claudia Scheunemann. Dua sosok itulah yang menginspirasi dirinya untuk berlatih keras dan tak mudah menyerah.

Dari yang semula hanya bermain di lingkungan sekolah, kini Joyce telah mencicipi rumput lapangan megah Jakarta International Stadium (JIS). Kesungguhannya berlatih setiap hari menjadi bukti betapa serius dia meniti impian.

“Ingin menjadi pemain Timnas Putri Indonesia,” kata Joyce singkat.

Ibunda Joyce, Astrid Florensia, menjadi sosok pertama yang percaya dengan bakat sang anak. Dia bercerita, awalnya sang suami sempat menolak anak perempuannya bermain sepak bola.

Perubahan sikap sang ayah terjadi setelah Joyce tampil gemilang di Milklife Soccer seri pertama dan berhasil membawa timnya meraih juara tiga. Sejak saat itu, dukungan keluarga mengalir penuh.