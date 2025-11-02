PIPBI 2025: Indonesia Sukses Raih Enam Emas & Pertahankan Gelar Juara Umum

jateng.jpnn.com, SOLO - Sorak-sorai kemenangan menggema di GOR Manahan, Solo. Indonesia kembali menunjukkan tajinya di ajang Polytron Indonesia Para Badminton International 2025, yang berlangsung sejak 29 Oktober hingga 2 November 2025.

Dari 21 nomor yang dipertandingkan, skuad Garuda berhasil membawa pulang enam medali emas dan kembali menegaskan dominasi sebagai juara umum untuk kali keempat berturut-turut.

Kesuksesan ini disambut bangga oleh Commercial Director Polytron Tekno Wibowo yang menyebut semangat juang para atlet sejalan dengan semangat perusahaan yang selalu aktif dan pantang menyerah.

“Kami mengucapkan selamat untuk para pemenang. Semoga kemenangan ini jadi motivasi untuk menembus level lebih tinggi lagi. Bagi yang belum juara, jangan berkecil hati, jadikan turnamen ini bahan evaluasi untuk lebih baik ke depan,” ujar Tekno dalam keterangan tertulis.

Pihak penyelenggara juga menyoroti meningkatnya status turnamen yang kini berlevel Grade 2 Level 1, membuat persaingan kian ketat.

Sementara itu, Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin mengaku bangga meski raihan emas kali ini tak sebanyak tahun lalu.

“Persaingan makin sengit, tetapi semangat para atlet justru makin berkobar. Kami apresiasi perjuangan mereka yang berhasil mempertahankan gelar juara umum,” ucap Yoppy.

Yoppy juga menambahkan keberhasilan ini menjadi bukti bahwa regenerasi atlet para badminton Indonesia berjalan baik. “Ekosistemnya terjaga, dan semangat mereka luar biasa,” tambahnya.