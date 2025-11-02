SD Kristen Manahan & SD Al Azhar Syifa Budi Berjaya di MilkLife Soccer Challenge 2025–2026

jateng.jpnn.com, SOLO - Lapangan Kota Barat, Minggu (2/11), berubah menjadi lautan sorak-sorai. Ratusan suporter menyalakan semangat saat partai final MilkLife Soccer Challenge Solo Seri 1 2025–2026 berlangsung sengit. Dua laga pemungkas kategori usia (KU) 10 dan KU 12 menjadi puncak euforia sepak bola putri muda di Kota Bengawan.

Di sektor KU 12, drama penuh tensi tinggi tersaji antara SD Kristen Manahan Surakarta kontra MIN 9 Sragen. Sejak peluit pertama ditiup wasit Setiyono, tim SD Kristen Manahan langsung menggebrak lewat serangan cepat yang dipimpin Ika Wonda. Baru satu menit berjalan, Ika memecah kebuntuan melalui sontekan tipis hasil lemparan Fayola Christ Angel Iswahyudi. Skor berubah cepat menjadi 1-0.

MIN 9 Sragen yang dikomandoi Lourinda Divya Tera Avantika tak tinggal diam. Mereka membalas dengan serangan balik cepat dan akhirnya menyamakan kedudukan lewat eksekusi tendangan bebas Lourinda di menit ke-7 yang melesat tajam ke gawang. Kedudukan imbang 1-1 membuat laga semakin panas.

Namun, Ika Wonda benar-benar tampil sebagai bintang lapangan. Sepak pojoknya di menit ke-12 kembali membuahkan gol. Hanya berselang semenit, Ika kembali mencetak hattrick cepat setelah memanfaatkan umpan silang Ionna Naomi Chrysanta. Babak pertama berakhir 3-1 untuk keunggulan SD Kristen Manahan.

Memasuki babak kedua, permainan kian terbuka. SD Kristen Manahan terus menekan dan tak memberi ruang bagi MIN 9 Sragen untuk bernapas. Puncaknya, Ika melengkapi pesta gol lewat sepakan pojok di menit-menit akhir. Skor 4–1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

“Terharu dan senang sekali akhirnya bisa kembali bawa pulang piala ke SD Kristen Manahan. Terima kasih teman-teman atas kerja samanya di lapangan, sangat bagus. Ayo tetap semangat buat prestasi,” ujar Ika .

Tak hanya menjadi penentu kemenangan, Ika juga menyabet gelar Top Scorer KU 12 dengan koleksi 35 gol.

Sementara itu, di partai final KU 10, pertandingan tak kalah sengit antara SD Al Azhar Syifa Budi dan SDN Cemara Dua. Sejak awal, kedua tim bermain agresif. SDN Cemara Dua yang mengandalkan Joyce Beatricia Adana Putri Bintang tampil menekan dan unggul lebih dulu lewat gol di penghujung babak pertama.