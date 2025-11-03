Coach Edu Ungkap Rahasia di Balik Kemenangan Persebaya atas Persis Solo

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya sukses mengamankan tiga poin penting seusai menundukkan Persis Solo dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan ke-11 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (2/11) malam.

Dua gol Bajol Ijo dicetak Mihailo Perovic (45’) dan Francisco Rivera (51’), sementara satu-satunya gol balasan tim tamu dilesakkan Kodai Tanaka pada menit ke-15.

Kemenangan ini membawa Persebaya naik ke peringkat delapan klasemen sementara dengan torehan 14 poin dari sepuluh pertandingan. Sementara Laskar Sambernyawa masih terpuruk di posisi ke-17 dengan lima poin.

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Persis Solo sempat unggul lebih dulu melalui gol cepat Tanaka, memanfaatkan bola muntah hasil tepisan Ernando Ari. Namun, menjelang turun minum, GBT bergemuruh setelah Perovic menyamakan kedudukan lewat umpan matang Gali Freitas.

Babak kedua menjadi milik tuan rumah. Tekanan demi tekanan akhirnya berbuah hasil ketika Rivera memanfaatkan bola pantul dari tembakan Perovic untuk membawa Bajol Ijo berbalik unggul 2-1.

Meski sempat menambah gol melalui Rivera di menit ke-70, wasit menganulirnya setelah meninjau VAR karena posisi offside. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tak berubah.

Pelatih Persebaya Eduardo Perez mengakui bahwa kunci kemenangan timnya ada pada perubahan taktik di babak kedua.

“Pada babak pertama jarak antarlini terlalu jauh, tetapi kami memperbaikinya setelah jeda. Pemain tampil lebih kompak dan percaya diri,” ujar pelatih asal Spanyol itu.